URBANISTICA

BELLUNO Il fabbricato in costruzione di Via Barozzi e la sua incidenza con la strada interna della Veneggia potrebbe arrivare all'attenzione della Commissione urbanistica, presieduta da Ida Bortoluzzi (Belluno D+). Lo ha chiesto, con una comunicazione ufficiale la consigliera comunale Erika Dal Farra (Partito democratico). «Pare che l'area interessata dall'edificio ricada in una cosiddetta area bianca, area in cui non si sono potuti più reiterare i vincoli posti dal Prg e quindi utilizzabile scrive Dal Farra. Considerato che nulla sappiamo in merito a tale intervento e nello specifico non sappiamo se l'Amministrazione abbia verificato se tale intervento andasse a toccare aree in cui, seppur decaduto il vincolo, vi fossero esistenti interessi pubblici (come nel caso della strada della Veneggia) fa presente Dal Farra -. Considerato, poi, che non sappiamo se è stata avviata una contrattazione con il privato affinchè si scegliesse l'ipotesi progettuale migliore al fine di tenere conto di tutti i portatori di interesse e non sappiamo se vi fossero alternative progettuali», la consigliera del Pd propone di discutere l'argomento in Commissione urbanistica «rendendo esplicita la procedura seguita per dare il consenso all'intervento nel rispetto delle delibere del consiglio comunale (dal 2013 in poi sul tema in questione aree bianche)». La questione è nota ed è salita agli onori delle cronache grazie all'interesse del Circolo Pd Oltrardo, che da anni segue l'evolversi dell'ipotesi della strada interna della Veneggia. Una settimana fa il Circolo, presieduto da Mario Svaluto Moreolo, ha rinnovato la richiesta di ottenere un appuntamento, «possibilmente a breve, con il sindaco Jacopo Massaro e l'assessore Frison Franco, per avere una risposta a quanto illustrato e documentato nel precedente incontro avvenuto in data 1 luglio 2020» relativo alla Strada interna della Veneggia in relazione all'edificio in costruzione di via Barozzi. Si costruisce in via Barozzi, «e la strada della Veneggia?», chiede Mario Svaluto Moreolo, segretario Pd. Il Circolo dell'Oltrardo riporta l'attenzione su un tema che «sta suscitando grande preoccupazione tra i cittadini dell'Oltrardo», vale a dire il disordine alla viabilità che - sin dalla costruzione dei condomini Veneto Blu - è subìto dagli abitanti, che manifestano rabbia e diffidenza verso l'amministrazione e in genere verso la politica. Quello che appare gravissimo fa notare Svaluto Moreolo - è la decisione dell'amministrazione attuale e delle precedenti di non reiterare i vincoli del Piano Regolatore Generale della città di Belluno. Ciò da un lato concede il libera tutti, dall'altro provoca una gravissima lesione alla programmazione riguardante la strada interna della Veneggia che, con la concessione di costruire il fabbricato in via Barozzi, impedisce il collegamento con San Pietro in Campo, il proseguimento con il Ponte sul Piave sino a Levego, con il collegamento alla Sinistra Piave e all'autostrada A27». Il punto nodale riguarda l'esistenza o la decadenza dei Vincoli del Prg (Piano Regolatore Generale) del Comune di Belluno. Decadenza che promuove ad area bianca - cioè edificabile - i territori nei vari comparti. (Fe.Fa.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA