BELLUNO Già vaccinate contro il Covid-19 quasi un terzo delle case di riposo bellunesi. Tra i distretti 1 e 2 dell'Usl Dolomiti sono state raggiunte già 9 strutture nelle quali si è proceduto a somministrare ad anziani e operatori le dosi Pfizer (su 29 rsa totali). Si tratta di Cavarzano (nel capoluogo), Limana, Ponte nelle Alpi, Pieve di Cadore Dolomieu, Arsiè, Lamon, Seren del Grappa, Fonzaso Bakhita e Alano. «L'adesione è ancora molto elevata fa sapere l'azienda sanitaria . Il problema di questi giorni rimane quello di riuscire a rispondere a tutte le persone che hanno richiesto il vaccino. Stiamo facendo il possibile».

Nelle rsa citate l'attività di vaccinazione è terminata. Questo non significa che la copertura sia totale. Da un lato perché occorre aspettare la seconda dose di vaccino (di norma a 21 giorni dall'esecuzione della prima) e poi un'altra settimana. Dall'altra perché c'è chi ha deciso di non farlo. In alcuni casi sono persone che si sono appena negativizzate e quindi hanno ancora gli anticorpi contro il coronavirus. In altri la situazione clinica dei pazienti è troppo grave e delicata. Infine c'è chi ha preferito non eseguire il vaccino che, per ora, è su base volontaria.

Cosa accade però quando un anziano non è in grado di esprimere il suo consenso al vaccino? Lo spiega un decreto legge emanato lunedì dal Governo. Si legge che di fronte a casi di questo tipo il direttore sanitario o il responsabile medico delle Rsa «accerta che tale trattamento è idoneo ad assicurare la migliore tutela della persona ricoverata ed esprime lui in forma scritta il consenso alla somministrazione del trattamento e dei successivi eventuali richiami e ne dà comunicazione al dipartimento di prevenzione sanitaria competente per territorio». Soddisfazione del parlamentare di Forza Italia Dario Bond che il 31 dicembre aveva presentato un'interpellanza proprio su questo tema: «Sono contento del risultato anche se la formulazione appare un po' troppo burocratica visto che in caso di diniego o di contrasto da parte del medico bisogna proporre ricorso al giudice tutelare. Al di là di tutto, quando il Governo ascolta si possono fare cose positive per i cittadini».

La situazione epidemiologica in provincia sembra in miglioramento, ma è un dato che deve essere contestualizzato. Nelle ultime 24 ore sono stati scoperti 156 nuovi positivi. Tralasciando Capodanno in cui erano stati 213 negli altri giorni si sono sempre mantenuti tra i 100 e i 200. È presto per dire se c'è stata un'inversione di rotta nel numero di contagi giornalieri perché l'Usl 1 Dolomiti, a causa delle festività, sta eseguendo meno tamponi del solito. Basti pensare che oggi, ad esempio, sarà attivo solo il drive-in tamponi del San Martino dalle 9 alle 15. Nel frattempo diminuisce, in modo apparente, anche la pressione sugli ospedali. Belluno torna in fascia 4 sia per il numero di pazienti in area sub-intensiva (ieri sera erano 108) sia per quelli nelle Terapie intensive (13). Occorre specificare, di nuovo, che è un dato altalenante e connesso al numero di vittime. Lunedì ce ne sono state ben 6. Mentre ieri l'Usl comunicava di altri due decessi avvenuti nelle ultime 24 ore: un 61enne ricoverato in Rianimazione a Belluno e un 73enne in Pneumologia a Feltre. Sono invece 167, in totale, i pazienti Covid negli ospedali, compresi quelli di comunità. Se il numero di ricoveri e quello sui nuovi positivi dipendono quasi sempre da fattori esterni, non si può dire lo stesso sui morti covid. Nei primi 5 giorni del 2021 sono morte già 16 persone. Un inizio che non fa ben sperare.

Davide Piol

