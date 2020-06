LA LISTA

BELLUNO Ecco l'elenco dei commissari per le Commissioni degli Esami di Stato. E mentre Belluno è riuscita a coprire tutte le esigenze, in Veneto rimangono ancora 162 posti vacanti: Padova 27, Treviso 19, Venezia 45, Verona 41, Vicenza 30. Belluno. Istituto Professionale per i servizi commerciali Catullo, indirizzo Socio Sanitario: presidente Claudio Dalla Palma (Scientifico Dal Piaz, Feltre). Istituto Catullo, indirizzo Commerciale: presidente Carmelo Correnti (Dirigente a riposo). Istituto Tecnico Commerciale Calvi, indirizzo Turismo: presidente Alessandro Bee (Isis Feltre). Istituto Calvi, indirizzo Finanza e Marketing: presidente Ezio Busetto (Ds Agrario, Feltre). Istituto Tecnico Industriale Segato, Elettronica, Ambiente Territorio e Meccatronica: presidente Maria Cristina Di Bono (Follador, Agordo). Istituto Segato, Informatica e Informatica Elettronica: presidente Manola Gorza (Dal Piaz, Feltre). Istituto Segato, Meccatronica e Tecnologie per l'Occhiale: presidente Piergiorgio De Bastiani (Follador, Agordo). Liceo Classico Tiziano con Classico paritario Lollino: presidente Mario Baldasso (Ds Dal Piaz, Feltre). Liceo Scientifico Galilei, sezioni A e B: presidente Antonio Gasperi (Calvi, Belluno). Scientifico Galilei, Scienze Applicate, sezioni E e F: presidente Maurizia Cau (Segato, Belluno). Liceo Linguistico Renier, sezioni A e B: presidente Adriana Lotto (insegnante a riposo). Liceo Linguistico Renier, sezioni C e D: presidente Irene Savaris (insegnante a riposo). Liceo Scienze Umane Renier, sezioni A e B: presidente Zeni Comiotto (docente a riposo). Liceo Scienze Umane Renier, sezioni C e A con opzione Economico Sociale: presidente Claudio Bordin (Della Lucia. Feltre). Liceo Musicale Renier con Scientifico da Vinci ad indirizzo sportivo: presidente Michele Sardo (Ds a riposo). Liceo Artistico Catullo, indirizzi Audiovisivo Multimediale e Grafico: presidente Salvatore Russotto (Ds a riposo). Catullo Liceo Artistico indirizzi Grafico Pittorico e Professionale indirizzo Socio Sanitario; presidente Maria Rigano (Galilei, Belluno). Istituto Professionale Brustolon, indirizzo Manutenzione con Istituto magistrale Liceo Scienze Umane da Vinci: presidente Pierina Arrigoni (Calvi, Belluno). Feltre. Istituto Professionale per Agricoltura e Ambiente Della Lucia, Servizi Agricoli: presidente Renata Dal Farra (Ds Calvi, Belluno). Istituto Della Lucia: presidente: Orietta Isotton (Ds Ic, Ponte nelle Alpi). Istituto Professionale Industria e Artigianato Rizzarda, indirizzo Meccanica: presidente Serena Dal Borgo (Dolomieu, Longarone). Istituto Tecnico Commerciale Colotti, Finanza e Marketing: presidente Manuela D'Alpaos (Catullo, Belluno). Istituto Tecnico Industriale Negrelli, Biotecnologie Sanitarie con Ipsia Rizzarda Servizi Socio Sanitari: presidente Franco Chemello (Galilei, Belluno). Istituto Negrelli, Informatica: presidente Rosanna Mattia (Galilei, Belluno); Istituto Negrelli, Meccatronica, Ambiente e Territorio con Forcellini Ambiente e Territorio (serale): presidente Annamaria Pernechele (Calvi, Belluno); Istituto Della Lucia, Agroalimentare con Vittorino da Feltre Scienze Umane: presidente Andrea Pozzobon (Ds Galilei, Belluno); Liceo Scientifico Dal Piaz: presidente Antonella Alban (Ds, Castelfranco Veneto); Liceo Dal Piaz Scientifico Scienze Applicate con Liceo Classico: presidente Giovanni Cannarella (Segato, Belluno); Scientifico Dal Piaz, Linguistico con Scientifico Vittorino da Feltre; presidente Daniele De Gasperin (Catullo, Belluno).

Giovanni Santin

© RIPRODUZIONE RISERVATA