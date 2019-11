La liberazione della città resta un ricordo per pochi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CERIMONIABELLUNO «Celebrare insieme la fine della guerra e onorare congiuntamente i caduti - tutti i caduti - significa ribadire con forza, tutti insieme, che alla strada della guerra si preferisce sviluppare amicizia e collaborazione Gli errori, gravi ed evitabili, delle classi dirigenti del Novecento, e una conduzione della guerra dura e spietata degli Alti comandi, non debbono e non possono mettere in ombra comportamenti eroici dei soldati e il loro sacrificio, compiuto in nome degli ideali di Patria. Un'esperienza di valore, di...