La libellula della Schiara non c'è più

IL LUTTOBELLUNO La città, e non solo, piange Otello Da Rold. Anche dopo i funerali, avvenuti martedì pomeriggio nella chiesa di Bolzano Bellunese, non si sono fermate le esternazioni di dolore per la scomparsa del grande alpinista bellunese, protagonista degli anni d'oro delle scalate e delle esplorazioni sulla Schiara. Da Rold è morto all'età di 92 anni, dopo una vita passata in gran parte sulle vette e dopo aver esplorato con particolare passione quelle che sovrastano la frazione dove abitava, Bolzano Bellunese. Era chiamato,...