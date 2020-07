LA POLEMICA

BELLUNO L'amministrazione Massaro è poco sportiva. Suona proprio così la critica rivolta dalla Lega cittadina al sindaco e alla sua squadra. Il dito, questa volta, è puntato in particolare contro l'assessore allo sport Marco Bogo, reo di aver definito i giovani bellunesi incapaci anche di fare una capriola e reo di non spendersi a sufficienza, secondo il partito, per migliorare le strutture sportive del capoluogo. «Che le attività sportive ed il mondo dello sport in generale fossero gli ultimi interessi dell'amministrazione Massaro in questi otto anni lo si era capito da tempo ma oggi, alla luce delle dichiarazioni dell'assessore Bogo, dispiace ancor più prendere atto della considerazione che questa giunta ha delle discipline sportive e del settore giovanile dichiarano in una nota congiunta il segretario cittadino Paolo Luciani, il capogruppo in Consiglio comunale Luciano Da Pian, i consiglieri Marzio Sovilla e Andrea Stella -. Credere in questo settore è una strada che, come Lega Salvini Premier, riteniamo essere importante, strada che non si può certo intraprendere se alle spalle si ha la credenza che i giovani bellunesi siano pigri, poco sportivi o incapaci. Per noi lo sport rappresenta infatti una metafora della vita, un'esperienza ricca per la nostra cittadinanza, nel contesto della salute e del benessere ma soprattutto rappresenta una realtà capace di aggregare». La scarsa attenzione verso il settore si tradurrebbe, secondo i leghisti, in una mancanza di investimenti nelle strutture della città che, invece, avrebbero bisogno di ristrutturazione, miglioramenti e rifacimenti. «In otto anni concludono non sono riusciti a reperire fondi per rilanciare le strutture sportive, come lo stadio polisportivo che oggi versa in condizioni precarie. Del resto, le carenze di questa amministrazione sono molte, questa è quindi solo l'ennesima prova di come la città sia rimasta immobile al passare del tempo».

