L'emergenza neve è alle spalle anche per il territorio di Lamon. Lo conferma la revoca dell'ordinanza ordinanza del 3 gennaio scorso, che vietava il transito ai veicoli e ai pedoni dalla borgata Costa alla frazione in quota di San Donato. In quell'occasione si evidenziava che il tratto in prossimità di San Donato, dopo le nevicate dei giorni precedenti, aveva l'inconveniente di molti altri inverni: ossia il pericolo di slavine e valanghe, data la ripidità del pendio a monte. E alcune erano anche già scese. L'esigenza di sicurezza, data anche dalla temperatura, aveva prevalso e la strada fu chiusa con alternativa per gli abitanti di San Donato di girare per il passo Le Ei e poi scendere a Lamon per una strada rinnovata e anche se più lunga. La revoca dei divieti è di questi giorni e avviene dopo il nuovo avviso di criticità dell'8 gennaio dell'Agenzia Regionale per la Protezione Civile e Protezione Ambientale per il cessato pericolo valanghivo con l'abbassamento della temperatura che ha solidificato la neve in un blocco ghiacciato. L'amministrazione comunale con i nuovi mezzi acquistati con i Fondi Comuni di Confine tra cui una turbina, fatti intervenire da dopo Costa ha fatto pulire la strada dalla neve e dalle slavine e resa quindi transitabile e per ora in sicurezza. La strada è stata riaperta al traffico sia veicolare che pedonale. L'apertura della Lamon-San Donato è garantita fino all'eventuale nuovo avviso di rischio valanghivo che piò avvenire dopo un aumento della temperatura che sgelerà la neve.

