LA KERMESSEFELTRE Dieci stelle sul cielo di Feltre. Il quartiere Duomo conquista la quarantesima edizione del Palio di Feltre e il drappo di Raffaello Padovan, la decima vittoria della stella a otto punte arrivata non per caso, ma per volontà di una squadra forte che per tre anni era rimasta a secco diventando la nonna del palio. Una galoppata verso la vittoria che ha preso vita sabato sera con il successo nel tiro con l'arco, il terzo posto nella staffetta ed è cresciuta ieri pomeriggio grazie alla terza posizione nella fune e ai punti...