LA KERMESSEBELLUNO Tempo di caldarroste e vino rosso. Tempo di cicheti in compagnia. Domani sera in centro storico si rinnova la tradizione mangereccia del calice di vino con il piatto goloso. Cichetando per Belluno prenderà il via alle 18 e coinvolgerà i 14 locali, tra i quali la nuova entrata dell'Artenoteca, in un tour dai sapori autunnali, forti e decisi, con un occhio particolare ai prodotti locali. La birreria The Werewolf Koala di via Mezzaterra preparerà una costoletta di maiale in salsa barbecue da abbinare alla birra Fake Golden...