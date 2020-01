«La giunta cambia, ma gli assessori restano sempre tanti»

POLITICA

BELLUNO L'avvicendamento dell'assessore Stefania Ganz con Alberto Simiele, continua a far parlare e le reazioni per il nuovo terremoti in giunta continuano.

PATTO PER BELLUNO

Il consigliere Francesco Pingitore, del Patto Belluno Dolomiti, da parte sua afferma che «al di là del fatto che era nell'aria questa situazione, mi dispiace se ha avuto motivi privati per aver lasciato. Ritengo che, dopo due anni e mezzo, era uno dei pochi assessori tecnici nella squadra del sindaco e, sicuramente, sarebbe stato un valore aggiunto. Sarei stato contento se fosse rimasta, è un'esperta ingegnere ambientale». Ma Pingitore aggiunge anche che, secondo lui, l'amministrazione in tema ambientale non sta apportando «nulla di nuovo, rispetto a ciò che aveva introdotto l'amministrazione di centro destra: i cassonetti a scomparsa dl piazzale ne sono un esempio. Tralasciamo l'ordinanza antismog, che era un adeguamento di una normativa a livello nazionale».

LA POLEMICA

Ciò che brucia, al consigliere Pingitore è, più che altro, quella che lui definisce «la bugia politica» sul numero degli assessori. «Quando il sindaco si è insediato, infatti, la volontà era di avere pochi assessori e con una media di età bassa. E d'altra parte, era proprio la legge Delrio che pretendeva pochi assessori. Registro come oggi a Belluno ci siano nove assessori e tre consiglieri con delega». Per quanto riguarda l'ultimo arrivato, il dottor Simiele, il consigliere del Patto Belluno Dolomiti gli augura buon lavoro. «Lo conosco da anni, è un esperto in materia urbanistica, ha un buon curriculum. Ma nove assessori sono troppi».

LA LEGA

Per la Lega è Luciano Da Pian a parlare. «Come abbiamo fatto anche sull'altra vicenda (con le dimissioni di Maurizio Busatta e Valentina Tomasi a maggio Ndr) - dice Da Pian -, noi non entriamo nelle dinamiche dell'amministrazione per scelta. Certo è che quello che aveva detto il sindaco Jacopo Massaro, in effetti, si sta verificando. Che i componenti della sua squadra erano a tempo, prendiamo atto che assistiamo ad un avvicendamento di vari assessori, nella giunta. Simiele è figura di rispetto, tra l'altro ben voluto dalla gente, gli auguriamo buon lavoro». La Lega rimane critica nell'operato della Ganz: «Per quanto fatto dall'assessore Stefania Ganz, noi registriamo il grande ritardo con il quale sono stati messi in auge i cassonetti a scomparsa, che poi non sono tanto a scomparsa. Sono cambiati nell'aspetto estetico, ma sono comunque ingombranti». «Restiamo ad osservare ciò che l'amministrazione metterà in atto nell'anno che sta iniziando, noi siamo una forza di opposizione, ma siamo sempre collaborativi, laddove condividiamo», conclude il capogruppo della Lega, Luciano Da Pian sulla questione.

Federica Fant

