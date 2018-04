CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GIORNATA ECOLOGICABELLUNO Pulizie in grande stile in tutta la città. Dal greto del Piave ai parchi cittadini fino alle fontane storiche del centro, la stagione delle pulizie primaverili è partita e, quest'anno, le squadre al lavoro sono più numerose di sempre. I PESCATORIDomenica i pescatori del Bacino 8 si sono rimboccati le maniche per la prima edizione della Giornata ecologica lungo i 24 chilometri di fiume Piave gestiti dal gruppo. I numeri non sono incoraggianti. La cinquantina di volontari, in gran parte pescatori, hanno riempito 9...