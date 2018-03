LA GIORNATA ECOLOGICA BELLUNO È stato un inizio di stagione oltre le aspettative.

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATA ECOLOGICABELLUNO È stato un inizio di stagione oltre le aspettative. È l'anno della svolta per i volontari impegnati nelle pulizie ai parchi verdi della città e non solo. Ieri, in occasione della prima giornata ecologica del 2018 a Lambioi, l'assessore all'Ambiente Stefania Ganz ha annunciato l'avvio, da maggio in poi, dell'ufficio di Politiche ambientali; un settore nuovo che incentrerà il suo operato sulle attività quotidiane relative alla cura del territorio, non sulle maxi opere, e sosterrà i progetti dei volontari dei...