LA GIORNATA

BELLUNO Non si ferma la lunga catena di morti per il virus, che ormai viaggia con una media di 3-4 vittime al giorno. Anche ieri si sono registrati tre decessi e si arriva a un totale di 80 vittime del Covid 19 in provincia. Anche ieri si trattava di ospiti di case di riposo. Ma i contagi fortunatamente sono in calo: i bellunesi attualmente positivi scendono sotto i 700 e anche il totale cumulativo dei tamponi positivi dall'inizio dell'emergenza (che comprende i deceduti e i guariti), aumenta in 24 ore solo di 10, e sale a 1060, come riporta il bollettino di Azienda Zero diffuso ieri. Stazionaria anche la situazione negli ospedali, dove il grosso dei ricoveri è dovuto agli ospiti delle case di riposo con focolai, trasferiti in struttura sanitaria. Proprio l'emergenza delle case di riposo pesa anche nella distribuzione dei contagi comune per comune, come dimostra la mappa basata sui dati della Regione Veneto aggiornata a ieri: in soli due comuni, Borgo Valbelluna e Pedavena, si concentra più di un terzo dei positivi della provincia.

IL LUTTO

Gemma Ugotti, vedova Centeleghe, 99 anni di Sospirolo, è spirata ieri nella struttura di Trichiana: la donna sarebbe diventata una centenaria il 24 settembre, era classe 1920 e era sopravvissuta al secondo conflitto mondiale, ma non al virus. Pierluigi Da Col, 69enne di Calalzo, era ospite della casa di riposo Padre Kolbe di Pedavena, dove si era contagiato: è deceduto ieri in Malattie Infettive Covid di Belluno, dove era stato ricoverato. Sempre ieri anche una terza vittima: un uomo di 72 anni di fuori provincia, che era ricoverato in Terapia Intensiva Covid di Belluno. Il bollettino di guerra sale quindi a 80 vittime del virus morte in provincia, dall'inizio dell'emergenza (la tabella della Regione riporta 72 decessi, ma vanno aggiunti anche i pazienti di fuori Usl deceduti al San Martino ndr).

IL BOLLETTINO

I bellunesi attualmente positivi al tampone sono 688, meno 13 rispetto al giorno prima, secondo quanto riporta Azienda Zero nel suo bollettino di ieri. Complessivamente il numero dei positivi dall'inizio dell'emergenza è di 1.060. I bellunesi attualmente isolati (ovvero sia i positivi asintomatici, che le persone che hanno avuto contatto con questi) sono 1.302 (20 in più rispetto al giorno prima. Crescono i bellunesi che sono guariti dal virus: il totale dall'inizio ammonta a 305 (con 22 casi in più in sole 24 ore).

I RICOVERI

Sono 100 le persone ricoverate per malattia da coronavirus in ospedale, ma a pesare sul numero sono gli ospiti delle case di riposo trasferiti nelle strutture sanitarie a causa dei focolai da gestire. In realtà calano i numeri dei ricoverati in terapia intensiva, sono 6, e aumentano di poco i pazienti nei reparti Covid (aree non critiche) dell'ospedale San Martino di Belluno. Sempre al San Martino ci sono 19 n ricoverati nell'ospedale di comunità. In quello di Agordo ci sono 31 persone.

LA MAPPA

I dati aggiornati a ieri, della Regione Veneto, vedono in testa il comune di Borgo Valbelluna con 137 casi positivi e con il numero più alto di decessi, 18 totali. Secondo Pedavena con 110 casi positivi e 11 morti. A pesare in entrambi i comuni i focolai nelle case di riposo. Segue Cortina con 60 casi (son ben 33 i contagiati già guariti). Poi Feltre con 57 casi, ma con 1195 persone sottoposte a test. Scende al quinto posto il comune di Alpago, conta 52 casi positivi (25 sono i guariti). Poi Belluno con 44 contagi e 1427 persone sottoposte a test. Resta sempre in alta classifica Lamon, con 27 casi. Ancora immuni Ospitale di Cadore, Perarolo, Vodo.

Olivia Bonetti

