LA GARA CANORA

BELLUNO Nel Festival di Sanremo che ha presentato la sfida per il logo delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, abbiamo incontrato una delle voci più autorevoli della storia del Festival: Mario Maffucci. Il suo nome è legato indissolubilmente alla manifestazione canora di cui è stato curatore per la Rai in diversi ruoli dal 1987 al 2000. Maffucci è un cittadino bellunese a tutti gli effetti. Trascorre almeno un paio di mesi in estate, sempre in compagnia dell'adorata moglie Emanuela, e in diversi altri momenti dell'anno nella sua casa di Cavarzano, dove ha passato le vacanze fino ai sedici anni. La mamma era bellunese ed è stata lei a trasmettergli il grande amore per la provincia di Belluno dove Mario ha tanti amici e viene il più possibile da quando ha raggiunto la meritata pensione. La sua storia professionale l'ha vissuta in Rai e tra i suoi meriti c'è sicuramente quello di aver saputo trasformare il Festival di Sanremo in uno straordinario momento televisivo proprio negli anni in cui come dice lui da una manifestazione provinciale ripresa da troupe locali è diventato un grande prodotto industriale in cinque serate, centro della politica di spettacolo dell'azienda che ha compreso la forza di un evento unico nel suo genere in grado di parlare al Paese interpretandone i gusti musicali.

MIKE E VALERIA MARINA

Maffucci, dopo esser stato il curatore per la Rai negli anni organizzati dai vari patron Ravera, Aragozzini e Bixio, è stato il primo capostruttura Rai negli anni dove la Rai ha deciso di produrlo direttamente. A Maffucci sono legate le scelte dei presentatori dall'edizione 1997 affidata al duo Mike Bongiorno-Piero Chiambretti con Valeria Marini, del 1998 con Raimondo Vianello e dal 1999 e 2000 con Fabio Fazio. Edizioni entrate nella storia per vari motivi e che Maffucci ricorda anche con qualche gustoso aneddoto. «E' uno dei periodi più belli della mia vita. Mike fu una scommessa di un modo diverso di far televisione unito a Chiambretti, che in quel momento rappresentava una televisione alternativa. Di Vianello ricordo un episodio molto divertente. Erano tre mesi che lavoravamo con Fazio per il Festival e quando lui mi disse di non esser pronto chiesi all'amico Raimondo che mi disse subito di sì ad una condizione. Se Baudo aveva a fianco la bionda e la bruna, lui avrebbe voluto la bella, e lì volle Eva Herzigova, e la brutta, la cui scelta cadde su Veronica Pivetti, che accettò un ruolo non certo facile. Mi capite».

L'ULTIMA EDIZIONE

Ma veniamo al Festival di Sanremo 2021. Un'edizione speciale, per la prima volta nella storia organizzata senza pubblico in sala. «Questa la considero l'edizione 70+1 costruita in un momento di emergenza e realizzata grazie alla determinazione e al coraggio di Amadeus e Fiorello in condizioni davvero difficili. Solo per questo va tutto il mio apprezzamento nei loro confronti. Mi permetto poi di fare alcune osservazioni minimaliste che vogliono essere un mio pensiero personale. La serata finale è finita alle 2.30 dopo 5 ore e mezza dopo quattro serate della durata dalle quattro alle cinque ore. Ecco questi sono parametri che dovevano essere messi sotto controllo. Il Festival da anni vive della polemica se è un evento musicale o televisivo. È chiaramente un evento televisivo e per questo la durata va controllata. Perché tutto ciò? Con 26 cantanti in gara più otto giovani e vari ospiti non è facile fare meglio».

I GIOVANI

«So che vi è una fortissima pressione del mercato discografico, ma bisogna fare delle scelte selezionando la partecipazione alla gara. Sul cast musicale, pur riscontrando alcune diverse qualità, non bastano le nuove tendenze dei giovani, ma da sempre il Festival ha rappresentato il Paese e i suoi gusti musicali nella loro interezza e stavolta mancavano alcuni target. Detto questo, quando finisce il Festival ci lascia sempre un po' di tristezza perché è un appuntamento al quale mi sento sempre legato e sono sicuro che la prossima edizione saprà interpretare tutti i sentimenti della ripresa». Maffucci è una fucina di aneddoti e di storie non solo sul Festival, ma sulla televisione italiana, quella televisione che ormai non c'è più, superata dai social e da un modo diverso di presentarsi, che per certi versi ci manca tanto.

Roberto Padrin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA