CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA FUSIONEBELLUNO «Grazie: è un rafforzamento per la nostra banca, ci dà la sicurezza». È questo il messaggio che un pensionato bellunese ha voluto dare personalmente al presidente della Bcc Prealpi, Carlo Antiga. Lo ha avvicinato personalmente, al termine della serata di venerdì che si è tenuta nella sede della banca a Sedico in cui è stato presentato il progetto di integrazione con Bcc San Biagio del Veneto Orientale. Gli ha detto: «Andate avanti così». Non era un pensionato qualsiasi, ma un ex bancario, esodato dalla banca...