LA FOTOGRAFIABELLUNO Per 4 Comuni della provincia la fotografia scattata dall'Istat nel 2019, come da dati diffusi nel dicembre scorso, è impietosa: zero nati. L'analisi Istat 2020 ancora non c'è, ma il conto nei 4 comuni non è difficile: 10 nuovi nati. Certo: se una rondine non fa primavera, questi numeri non possono far cambiare opinioni e valutazioni. E il tasso di natalità è un'altra faccia del più ampio fenomeno dello spopolamento....