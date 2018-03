CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA FOLLIABELLUNO Resta ancora ricoverato in psichiatria il sessantenne di Vallada Agordina fermato martedì sera in centro a Belluno dopo l'aggressione all'acido contro una donna, sconosciuta. La vittima, 48enne della città, è stata colpita al volto e alla mani dal getto acido, riportando lievi ustioni giudicate guaribili in pochi giorni. A terra sono rimasti anche i segni dell'abrasione causata dalla sostanza.L'uomo è già noto alle forze dell'ordine per piccoli precedenti, ma stavolta avrebbe passato il segno della sopportabilità,...