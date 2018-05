LA FESTA MEL La festa della monticazione a malga Canidi ha segnato l'avvio della

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA FESTAMEL La festa della monticazione a malga Canidi ha segnato l'avvio della stagione della famiglia di Sebastiano Parussolo di Sernaglia della Battaglia che per il quarto anno consecutivo porterà avanti questa importante realtà del territorio di Mel. Ma non solo. La festa di ieri è stata un'occasione di incontro e di scambio fra il territorio bellunese e quello trevigiano.LA GIORNATA Nel primo pomeriggio un centinaio di persone, alcune provenienti dal Bellunese altre dal Trevigiano hanno raggiunto malga Canidi. In particolare, numerosa...