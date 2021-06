Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA FESTABELLUNO Tempo di pensionamenti nella scuola. Anche se formalmente rimarranno in servizio sino al prossimo 31 agosto iniziando la loro quiescenza solo dal 1° settembre, e benché quasi tutti siano impegnati negli orali degli Esami di Stato, al termine delle lezioni il Liceo Renier ha già salutato i sei docenti che hanno deciso di non salire più in cattedra. Nella foto i sei insegnanti compaiono con la dirigente scolastica Viola...