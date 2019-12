LA FESTA

BELLUNO Sarà una grande festa di Capodanno ma senza botti. Un'ordinanza firmata dal sindaco Jacopo Massaro vieta, anche quest'anno, petardi, mortaretti e fuochi d'artificio. Lo stop è valido da oggi e fino a martedì 3 gennaio. Quindi festa sì, ma silenziosa e rispettosa degli animali che, si sa, non amano i rumori forti e i giochi pirotecnici.

LA DECISIONE

«Ad oggi, contrariamente agli scorsi anni, non siamo in un periodo di allerta siccità, ma questo non vuol dire che non esistano rischi di incendio - spiega Massaro per questo, e per garantire l'ordine pubblico in occasione della grande festa che animerà Piazza dei Martiri, per tutelare l'incolumità delle persone, la quiete delle persone anziane, dei malati e dei bambini, per difendere il benessere degli animali domestici e selvatici e per prevenire l'inquinamento abbiamo voluto riproporre questa ordinanza anche per questo Capodanno». L'ordinanza impone quindi il divieto di lancio di petardi, botti e altri artifici pirotecnici «nei luoghi affollati e nelle immediate vicinanze si legge nel documento - nelle aree a rischio di propagazione di incendi; nelle piazze, nelle strade o in altri luoghi pubblici o di uso pubblico o in adiacenza a tali luoghi, in prossimità dell'Ospedale, delle case di cura o di riposo, dei luoghi di culto o comunque nelle vicinanze di monumenti, edifici o aree a valenza storica, archeologica, architettonica, naturalistica o ambientale».

LE RACCOMANDAZIONI

L'ordinanza firmata dal primo cittadino contiene poi le raccomandazioni per l'uso dei fuochi negli spazi privati. «Per una questione di sicurezza è fondamentale che riportino la marcatura CE e che siano in regola con le norme in materia - aggiunge il primo cittadino dopodiché, con un po' di buon senso sarebbe consigliabile limitarne l'uso proprio per tutelare i più deboli». Le raccomandazioni dell'ordinanza suggeriscono anche di evitare o limitare l'uso di botti che «hanno l'esclusivo o prevalente effetto di colpo o di forte rumore, privilegiando piuttosto l'impiego di prodotti meno invasivi, meno dirompenti, inquinanti o pericolosi» e di informarsi, presso i rivenditori autorizzati, sulle modalità di uso e sulle limitazioni previste per i dispositivi.

RICCO PROGRAMMA

Ad ogni modo, anche senza giochi pirotecnici, il grande Capodanno delle Dolomiti è pronto ad andare in scena questa sera dalle 19 in piazza dei Martiri. La serata, affidata all'organizzazione di Doff Eventi, prevede l'alternarsi sul palco di tre dj per sette ore filate di musica, con proiezione di videoclip musicali sul palazzo ex sede dell'Aci. Dalle 19 alle 20.30 la musica farà da sottofondo all'aperitivo, dopo di che salirà alla consolle dj Cic 1 per mixare fino alle 23.30 brani funk, pezzi disco anni Settanta, remix, canzoni hip hop e musica house. La partecipazione, naturalmente, è gratuita.

Come ogni Capodanno in piazza che si rispetti l'importante è il dress code: sciarpa pesante e berretto sono quantomeno necessari per sfidare il termometro e potersi divertire senza rischiare la tosse o gli acciacchi di stagione.

Alessia Trentin

© RIPRODUZIONE RISERVATA