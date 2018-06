LA FESTA BELLUNO Penultimo giorno di scuola: tempo di Scuole in Rete. Si terrà

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA FESTABELLUNO Penultimo giorno di scuola: tempo di Scuole in Rete. Si terrà stamattina, al Teatro Comunale, il XII meeting delle Scuole in Rete, in collaborazione con la Consulta Provinciale degli Studenti, l'Ape/Confedilizia di Belluno e le tante associazioni che aderiscono alle Scuole in Rete. L'evento costituisce il momento conclusivo della programmazione delle Scuole in rete per un mondo di solidarietà e pace, durante il quale gli studenti delle scuole di primo (terze medie) e secondo grado presenteranno i percorsi maturati nella...