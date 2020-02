LA FESTA

BELLUNO I vestitini di carnevale dei bambini sono già fuori all'aria. Le mascherine sono state lavate e sono pronte ad essere indossate. Coriandoli e stelle filanti sono riposti accanto alla porta di casa. Gli adulti e i ragazzi più grandi stanno ultimando i carri in queste ore. C'è una certa trepidazione dentro alle case. A Castion il carnevale è un evento non solo mondano e di costume, è ormai una tradizione. Si festeggiano quest'anno i 60 anni dalla prima volta che i carri hanno fatto sognare i bambini di allora che oggi hanno i capelli bianchi, sotto al cappello. Ogni anno, a partire da quel magico 1960, per un'intera giornata, le vie e la Piazza di Castion, che non a caso si chiama Pian delle feste, si animano di carri mascherati, ognuno con una storia diversa da raccontare. Le piccole orchestrine, oggi sono diventate band o disk jockey. La musica c'è sempre ad accompagnare l'allegria di queste giornate. Da quest'anno, seguendo la modernità, gli organizzatori introdurranno anche il televoto per eleggere il migliore carro: quello fatto meglio e soprattutto più divertente. Una gara alla risata più sonora, insomma. Il premio sarà un quadretto in acrilico fatto dai ragazzi delle scuole il cui soggetto è ispirato a foto dei carnevali che furono. Il Carnevale Castionese inizia oggi (20.30) con lo spettacolo teatrale dell'Allegra Compagnia al teatro san Gaetano. Domani la sfilata dei bambini dalle 11.30, alle 14 quella dei carri con possibilità di pranzare in loco prodotti tipici. Si ripropone la festa anche sabato 22 febbraio, dalle 15 con la primissima edizione di Caret a Castion gara (goliardica) di carretti per le vie del Centro Storico di Castion. Vincerà quello più divertente, potrà essere a due posti o tre e più. Domenica 23 il Carnevale si trasferisce in città a Belluno: per le vie del Centro storico si svolgerà l'attesa Carnival Color Run, sarà consegnata una tuta bianca e, lungo il percorso, i ragazzi del Gruppo autismo Belluno spruzzeranno di colori chi desidererà. A partire dalle ore 14 i carri allegorici di Castion e Sedico sfileranno dalla stazione al teatro comunale.Lunedì 24 sarà il turno della Tombola di Carnevale alle Scuole Medie di Castion organizzata grazie al contributo del Comitato genitori delle medie (quelli delle elementari contribuiranno con i giochi della domenica). Il ricavato andrà a sostenere un progetto delle scuole. Infine martedì grasso la rassegna di appuntamenti e eventi si concluderà con la Grande Sfilata delle mascherine in Centro Storico a Belluno. Il tutto promosso e organizzato dalla Pro Loco Pieve Castionese e dal Consorzio Belluno Centro Storico per conto del Comune di Belluno.

