LA FESTA

BELLUNO Effetto Brexit: è probabile che dal 2021 gli studenti bellunesi non possano più andare in Erasmus in Inghilterra. Al momento la certezza non c'è ancora ma è molto probabile che questo avvenga. A darne notizia, ieri, sono state le insegnanti che coordinano il progetto nel corso della cerimonia di apertura del progetto di mobilità europea Erasmus+ che si è tenuto al Catullo. Capofila dell'evento proprio l'Istituto che coordina i lavori all'interno di una rete di scuole composta dall'I.p.s.e.o.a. Dolomieu di Longarone, dall'I.i.s. Segato-Brustolon di Belluno e dall'I.t.e. P.F. Calvi di Belluno. Il progetto europeo coinvolge un centinaio di studenti per i quali sarà attivato un tirocinio estero tra le diverse Nazioni europee, Inghilterra, Spagna, Francia, Germania, Irlanda della durata di cinque settimane con partenza fine maggio 2020. Gli studenti dopo una prima settimana di corso di preparazione in sede estera saranno protagonisti di intense settimane di alternanza scuola-lavoro, oggi Pcto, presso aziende con cui le relative scuole hanno stipulato una partnership. Ad aprire i lavori il Dirigente della scuola capofila Mauro De Lazzer dell'IIS Catullo che ha sottolineato l'impegno concreto della scuola nel portare a compimento un progetto così importante che arricchisce il percorso scolastico degli studenti, non solo dal punto di vista linguistico ma soprattutto dal punto di vista formativo. A seguire hanno preso parola i diversi gruppi di studenti che hanno partecipato al piano di mobilità l'anno precedente e che attraverso del materiale video hanno raccontato la loro esperienza dando ai futuri Erasmus, presenti in aula, la possibilità di confrontarsi aprendo un dibattito attraverso domande e spunti di riflessione. Durante la cerimonia sono intervenute le docenti referenti, la professoressa Brandolin e la professoressa Cervasio che hanno illustrato tutte le novità del nuovo Erasmus+ con particolare attenzione all'attuale situazione dell'Inghilterra: «Da quest'anno sarà necessario avere il passaporto e probabilmente un visto di studio, ma sottolineano le docenti è tutto ancora in divenire per cui è probabile che l'Inghilterra possa essere esclusa, dal 2021 in poi, dal progetto Erasmus». Presenti anche i responsabili dell'agenzia Fortes, Silvana Groppo e Andrea Cecchin, partner progettuale e operativo nell'ambito del programma europeo per studenti di scuola media superiore, ora incluso in Erasmus+.

