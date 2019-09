LA FESTA BELLUNO Buona la 22esima, ma il Circolo ricreativo dei Vigili del fuoco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA FESTABELLUNO Buona la 22esima, ma il Circolo ricreativo dei Vigili del fuoco punta a fare ancora meglio. Come è tutto da studiare, ma l'edizione 2019 del Baby's Bazar ha confermato ancora una volta come la manifestazione attiri famiglie da tutto il Veneto e perfino da fuori regione ma anche come, di contro, dalla parte alta del Bellunese arrivino in pochi. I NUMERIIeri al maxi bazar dei bambini allestito in piazza dei Martiri c'erano 300 banchetti. Trecento postazioni con giocattoli usati, giochi da tavolo, vestiti, sorpresine degli ovetti...