L'APPUNTAMENTOBELLUNO Nei giorni scorsi si è riunita la Famiglia Nord Reno Westfalia dell'Associazione Bellunesi nel Mondo per il rinnovo delle cariche per il triennio 2022-2024. Il nuovo direttivo è stato presentato ieri sera al Ristorante Nogherazza in occasione della consueta cena di fine anno. Presidente Riccardo Simonetti con Dario Olivier e Franco Dal Pian vicepresidenti, e Sandro Sandro tesoriere. Presidenti onorari Vio Aduo, Mario...