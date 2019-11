La dura lotta al bracconaggio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AMBIENTEBELLUNO La Polizia provinciale resta un presidio fondamentale per il territorio. Ad affermarlo è il consigliere provinciale delegato, Franco De Bon, snocciolando i numeri dell'attività.«Le nostre guardie - afferma - rappresentano un servizio importante per tutto il territorio». Parla del contrasto del fenomeno del bracconaggio e alla vigilanza in materia di caccia e pesca. Ma ci sono anche sopralluoghi sui danni provocati da fauna selvatica, il monitoraggio del patrimonio faunistico e interventi di supporto ai servizi veterinari...