Letteralmente disperati. Tanto da essere disposti a seguirla ovunque, anche fuori comune. Fosse anche necessario percorrere chilometri per restare in attesa nel suo ambulatorio. Attorno alla notizia dell'imminente trasferimento della dottoressa Maria Serena Scaravilli, con ambulatorio a Ponte nelle Alpi in via della Libertà, c'è una piccola comunità che ha tutte le intenzioni di lottare per tenersi stretto il suo medico di base. Tra gli 850 pazienti è partita una raccolta firme che approderà, forte di 220 sottoscrizioni, martedì prossimo sulla scrivania del direttore generale dell'Usl 1 Dolomiti Adriano Rasi Caldogno. Lì i cittadini si giocheranno il tutto per tutto perché al loro medico non vogliono proprio rinunciare.

Il medico di base Scaravilli opera a Ponte da poco meno di due anni. Vi è arrivata in sostituzione del titolare dell'ambulatorio, Giancarlo Boito rimasto lontano dal lavoro per diverso tempo per motivi personali. Tutto è filato liscio fin dall'inizio, tra Scaravilli e i pazienti presi, per così dire, in consegna, fino a quando a fine gennaio il pensionamento di Boito non ha scombussolato l'equilibrio della piccola comunità. Ne è infatti seguita la decisione dell'azienda sanitaria di dare un termine alla permanenza della Scaravilli nell'ambulatorio e i pazienti sono stati caldamente invitati a cercarsi un altro dottore entro pochi giorni. Sono cinque o sei i professionisti operativi nel territorio comunale, ma molti degli ex pazienti di Boito non hanno nessuna intenzione di affidare a qualcun altro la propria salute. È così partita una raccolta firme tra le persone in sala d'attesa e da lì l'iniziativa ha preso piede fino a creare attorno al piccolo movimento di ribellione alle decisioni del dg, un gruppo compatto.

Uno dei riferimenti del movimento è F.C.. A lui i pazienti telefonano per chiedere in lacrime di tentare il possibile pur di convincere l'azienda sanitaria a tornare sui propri passi e a lasciare la Scaravilli nell'ambulatorio. «Le persone sono disperate, la salute è il bene più prezioso che abbiamo e spaventa l'idea di doverci affidare ad un altro professionista spiega F.C. -. Gli anziani sono nel panico, non vogliono cambiare medico e temono di avere ripercussioni sulla salute. L'altro giorno una donna mi ha chiamato in lacrime, mi ripeteva che è certa di morire se non potrà più accedere alle cure amorevoli e attente del nostro medico. La capisco, con la dottoressa siamo entrati tutti subito in empatia e ci sentiamo davvero al sicuro; è un peccato perdere un medico così». Scaravilli è arrivata a Ponte in sostituzione di Boito e non ha ancora ottenuto il punteggio per poter avere un ambulatorio proprio. La richiesta dei cittadini al dg sarà quella di far slittare di sei mesi la scadenza per permettere al loro medico di terminare il percorso di studi e prendere in gestione per sempre l'ambulatorio. Se così non sarà, c'è chi è disposto a non scendere a compromessi e promette di seguire la donna ovunque, anche se le affideranno un servizio a Longarone o Belluno.

