LA DONAZIONE

BELLUNO Mille euro da destinare ai ripristino dei danni causati dalla tempesta Vaia. È la donazione fatta dal Circolo Ospedaliero del San Martino al Comune di Belluno. L'assegno è stato consegnato, nei giorni scorsi, al sindaco Jacopo Massaro dalle mani del presidente del Circolo, Roberto Burlon. «La donazione è un piccolo, ma significativo gesto di solidarietà - ha affermato quest'ultino - deliberata nelle scorse settimane dal direttivo che lo scorso anno in seguito alle alluvioni aveva anche donato 10mila euro alla Comunità Montana Agordina».

«Ringrazio di cuore il Circolo Ospedaliero per questo sostegno il commento di Massaro nonostante sia passato oltre un anno dalla tempesta Vaia, è ancora grande la solidarietà dei bellunesi. Questo gruppo, con il suo operato, rispecchia in pieno i nostri valori: sono persone che lavorano nella sanità e nel sociale, per il bene e la salute degli altri, e dedicano il proprio tempo libero e le proprie risorse in questa missione a sostegno del proprio territorio».

Il Circolo ospedaliero di Belluno, fondato nel 1967, è l'associazione dei dipendenti dell'Uls 1 Dolomiti e conta oltre 2000 soci tra medici, infermieri, personale tecnico ed amministrativo. È impegnato nell'organizzazione di attività ricreative e sociali, ed è stato promotore, insieme al Comitato d'intesa, della realizzazione di Casa Tua 1, di cui continua a seguire la gestione. Numerose le donazioni all'Usl, per un totale che negli anni ha superato i 70mila euro, e alle varie associazioni che si occupano di sanità e assistenza negli ospedali di Belluno, Agordo e Pieve di Cadore.

