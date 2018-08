La ditta non cura i cimiteri: ora c'è l'ultimatum

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

COOPERATIVA NEL MIRINOBELLUNO Per ora si va avanti, ma con riserva. L'incontro dei giorni scorsi tra l'assessore ai servizi demografici Maurizio Busatta e i vertici della Cooperativa Barbara ha messo un paletto sicuro: d'ora in poi ci saranno controlli periodici decisi a tavolino. Insomma, la linea si fa ancora più dura e la tolleranza è esaurita. In ballo ci sono i servizi di cura e di gestione dei dodici cimiteri comunali, affidati da Palazzo Rosso alla Cooperativa per una durata di tre anni e un importo di circa 400 mila euro. L'appalto...