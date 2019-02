La desolazione di Pingitore: «Fatica inutile»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICABELLUNO «Io, consigliere scomodo. Basta segnalazioni e sopralluoghi, do fastidio a qualcuno». Non alza per ora bandiera bianca, ma annuncia insofferenza, il consigliere di opposizione Francesco Pingitore. La sua febbrile attività di individuazione delle zone sulle quali intervenire in città, di ascolto dei cittadini e di verifica delle loro segnalazioni con sopralluoghi da tradurre poi in interrogazioni, sembra non portare a nulla. Questa, almeno, è la sua sensazione.L'INSOFFERENZA«Sono insoddisfatto e contrariato nei...