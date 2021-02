L'INTERROGAZIONE

BELLUNO «Palazzo Rosso o Palazzo Sozzo?». Gioca con le parole il consigliere del gruppo misto Fabio Rufus Bristot. Lo fa per denunciare la trasandatezza e l'incuria della «casa dei cittadini» di piazza Duomo. Con telefonino alla mano l'ex esponente di Insieme per Belluno, poi passato al gruppo misto, ha scattato una serie di primi piani sull'intonaco cadente del municipio per richiedere all'amministrazione Massaro attenzione. Verso la sede del Comune, sì, ma anche verso il resto della città.

«L'intonaco è deteriorato spiega Rufus -, scrostandosi in molte sue componenti e parti; i cavidotti sono ulteriormente usciti in superficie, è stata intaccata dall'incuria e dal degrado anche la malta cementizia, gli stemmi si sono ulteriormente deteriorati rispetto alla scorsa estate, i colombi continuano ad effettuare deiezioni ovvero quello che naturalmente fanno senza che nessuno vi abbia posto rimedio e le transenne vengono sempre poste a ridosso del muro con il solito senso estetico del bello. Insomma, sono passati ancora degli anni senza che il sindaco abbia fatto alcunchè. Possibile che in 9 anni il sindaco non abbia ritenuto di creare almeno un qualche interesse da parte di soggetti pubblici come fondazioni e di privati sulla necessità di attuare manutenzioni straordinarie di Palazzo Rosso prima che lo stesso fosse irrimediabilmente vocato dando segno di assoluto degrado?».

Da qui un'interrogazione rivolta a Palazzo Rosso, appunto, per chiedere spiegazioni. Rufus domanda se siano previste, nel futuro immediato, manutenzioni all'edificio e se sia mai stata fatta una stima dei costi delle opere di restauro. Sarebbe, quanto meno, un punto di partenza da cui iniziare a cercare fondi per ridare al municipio del capoluogo lo splendore meritato.

A.Tr.

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA