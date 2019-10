CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DENUNCIABELLUNO Una notte di follia: un coetaneo picchiato, automobili in sosta danneggiate e anche il vetro di una delle porte del teatro comunale mandato in frantumi. Ora l'autore di quegli eccessi ha un nome e un cognome. A metterlo nero su bianco sono stati i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Belluno. Che dopo quella notte non hanno smesso di dargli la caccia riuscendo ad arrivare a suonare il campanello del diciassettenne.LE ACCUSEIl ragazzo dovrà rispondere di danneggiamento, percosse e minacce. Ora che è stato...