LA DENUNCIA

BELLUNO Un dosso con strisce zebrate che dopo due settimane si sono già scolorite. Una piazza dei Martiri splendente i tre giorni con l'opera d'arte Museum of the moon, ma poi lampadine bruciate e buio. La picchiata al 51. posto per la qualità della vita di Belluno.

IN AULA

Il consigliere del Patto Belluno Dolomiti, Francesco Pingitore, è un fiume in piena. Leitmotiv è la programmazione delle opere. Attento osservatore e terminale di segnalazioni varie di piccoli interventi da eseguire nelle frazioni, il consigliere ha anche presentato un'interpellanza affinchè l'amministrazione si adoperi per migliorare la sicurezza di pedoni e ciclisti. A destare lo sdegno e l'incuria per lavori recentemente eseguiti è il passaggio pedonale sul curvone di Cusighe, «che dopo solo quindici giorni dalla sua realizzazione presenta già segni di cedimento incalza Pingitore -. Macchè cedimento, lo potremmo chiamare il dosso Spelacchio, per ricordare l'albero di Natale di Roma di un anno fa. Benchè sia stata data la vernice al dosso, questa è già rovinata. Ma com'è possibile in così poco tempo? L'amministrazione deve esigere che gli interventi vengano effettuati meglio». Ma Pingitore si chiede anche «come mai si sia arrivati alle feste natalizie per ultimare alcune manutenzioni? Con il cattivo tempo e con il traffico che, tradizionalmente, si registra in questo periodo. Mi riferisco alle zone Cusighe, Sargnano e Fiammoi. Da ultimo la piazza dei Martiri, «che con l'opera Museum of the moon ha saputo attrarre molti visitatori, peccato afferma il consigliere del Patto che solo pochi giorni dopo c'erano meno luci e lampadine bruciate. Se le cose stanno così noi preferiamo la luna ogni giorno. Belluno deve essere attrattiva ogni giorno. Ringrazio i commercianti per quanto fatto per questo Natale prosegue Francesco Pingitore ma è con la cura delle piccole cose che si creano quelle più grandi. Lasciamo perdere la debacle politica della classifica sulla qualità della vita».

LA REPLICA

Nell'interpellanza a cui l'assessore Biagio Giannone risponderà probabilmente il 27, giorno del Consiglio comunale, il consigliere Pingitore chiede «di attivarsi con gli uffici competenti per realizzare un attraversamento pedonale in via Mameli, verificare se su quella via ci sia la possibilità di crearne altri due». E ancora: collocare il segnale verticale di attraversamento pedonale, apporre segnaletica indirizzata alle biciclette, in varie zone cittadine, come in via Roma, proseguire inoltre con la sostituzione dei punti luce con quella led su via Mameli, da ultimo si chiede il posizionamento di almeno due specchi bidirezionali in via Montegrappa e un centinaio di metri prima del sito dove si trova l'autovelox».

