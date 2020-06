LA DENUNCIA

BELLUNO Degrado e inciviltà in centro città: famiglie esasperate. E il consigliere Fabio Bristot: «Servono pulizia quotidiana e telecamere». La situazione di chi abita nei pressi di via Sottocastello sta creando parecchi disagi. Escrementi davanti alle porte, e non di animali. Un odore acre di urina. Scritte ed incisioni sui muri. Vetri di bottiglie rotte a terra. Fazzoletti sporchi e mascherine abbandonate. «È una situazione di vero degrado in pieno centro città sbotta Fabio Rufus Bristot del gruppo misto - Io chiedo la pulizia giornaliera dell'area e che vengano installate delle telecamere. Questa situazione sta creando enormi fastidi a cittadini che hanno il diritto di vivere serenamente. Comportamenti che si reiterano anche altrove in città. Serve che la polizia locale faccia servizi mirati dalle 20 alle 24, con compiti di deterrenza e controllo». Per Bristot sono fondamentali, in questi casi, i turni dei vigili anche di venerdì e sabato sera, «ovviamente riconoscendo l'indennità oraria. Sono il primo a credere nell'importanza dell'educazione e quindi nella prevenzione per far comprendere ai più giovani cosa è opportuno fare, ma quando questo metodo non è efficace serve il bachèt de cornolèr», il legno di corniolo, vale a dire l'autorità. Poi prosegue: «Laddove dovessero essere individuati i trasgressori, devono seguire i fatti. Mi riferisco a lavori socialmente utili, ma di pulizia di orinatoi e gabinetti pubblici e la pulizia delle cunette della strada, così forse capirebbero qual è il comportamento che genera inciviltà». A dare il via all'ennesimo atto di vandalismo ci ha pensato un bellunese che abita proprio in via Sottocastello, che ieri si è sfogato sui social. L'uomo esordisce spiegando di aver scritto lettere alle istituzioni, ma che queste si sono rivelate «assenti». Poi racconta: «Ore 9.30 di questa mattina. Io e mia moglie saliamo incentro per via Sottocastello. Troviamo la proprietaria del giardino della casa dove sono state installate le videocamere. Esatto le videocamere. Sconsolata e delusa la signora ci fa notare la vergognosa distesa di bottiglie, fazzoletti, mascherine e molto altro nel suo giardino. Si avvicinano altre persone che imprecano per i vetri di bottiglie per terra, per la puzza di urina, i vetri e gli escrementi».

