LA DENUNCIA

BELLUNO Decoro urbano: il gruppo consigliare della Lega torna sull'argomento dei writer che imbrattano edifici di proprietà comunale e presenta un'altra interrogazione. La firmano i consiglieri comunali Luciano Da Pian e Marzio Sovilla. Si parla della zona di via Flavio Ostilio e via Agostino D'Incà, oggetto di una precedente interrogazione, a cui rispose l'assessore alle manutenzioni, Biagio Giannone. Ma, secondo i consiglieri dalla Lega «soprattutto riguardo all'efficacia delle azioni intraprese nei confronti della salvagurdia dell'integrità estetica degli immobili deturpati, non risulta completamente soddisfacente». E domandano perché la macchina, in dotazione al Comune, per ripulire le facciate degli edifici non venga utilizzata. Chiedono poi di essere informati circa «l'eventuale resoconto, da parte delle forze dell'ordine, in seguito alle operazioni di videosorveglianza, atto ad individuare gli autori delle azioni vandaliche» nonché conoscere le motivazioni per cui il Comune non «abbia, eventualmente, sporto denuncia contro gli autori, anche se ignoti, di tali gesti vandalici». I consiglieri Sovilla e D'Incà auspicano nella possibilità che chi di dovere possa utilizzare il macchinario che pulisce i graffiti e sollecitano la richiesta di intervento da parte dell'assessore Giannone. «Chissà che con la bella stagione concludono i consiglieri della Lega l'utilizzo del macchinario possa effettivamente porsi in essere, vista l'assenza delle condizioni meteorologiche avverse, tipiche del periodo invernale». (Fe.Fa.)

