LA DENUNCIA BELLUNO Campane vuote, ma rifiuti fuori. Lasciati a terra, proprio

LA DENUNCIABELLUNO Campane vuote, ma rifiuti fuori. Lasciati a terra, proprio in centro a Castion. A denunciarlo è l'ex consigliere del Patto Belluno Dolomiti, Celeste Balcon. «Fino a mercoledì sera c'era un mucchio di rifiuti di tutti i tipi a terra, fuori dai cassonetti spiega , ieri mattina gli operatori di Bellunum sono passati a pulire. Ma succede così troppo spesso, purtroppo: le persone non aprono nemmeno le campane per vedere se c'è spazio, lasciano tutto a lato strada e se ne vanno». Grandi cartoni, sacchi di tutti i tipi,...