LA DENUNCIA

BELLUNO «C'è un disegno per cancellare il nostro settore? Vogliono che prendiamo la canna del gas? Ce lo dicano, così risparmiamo tempo»: Rossana Roma, presidente del sindacato pubblici esercizi di Confcommercio Belluno, esprime con parole dure la delusione degli esercenti per le previsioni del nuovo Dpcm del governo.

I LOCALI

«Dopo aver visto la diretta tv del premier domenica sera, ho sentito vari colleghi. Il sentimento generale che prevale è quello di una profonda amarezza. Conte ha parlato a lungo per non dire alla fine nulla di concreto o di utile. Ha dipinto un futuro astratto. E l'astrattezza è l'ultima cosa di cui ora abbiamo bisogno. Servono invece indicazioni concrete, prese non solo consultando i virologi, ma anche noi addetti ai lavori che ben sapiamo cosa può servire per una vera ripartenza del nostro settore. Invece non c'è ancora un protocollo, ma una data, così avanti nel tempo che la viviamo come un inasprimento delle misure nei nostri confronti. Giravano voci che avremmo potuto riaprire il 18 maggio, sinceramente speravamo che il governo avrebbe anticipato al 4 maggio. Invece, sentire la data del primo giugno è stata una vera doccia fredda. Ci sono delle incongruenze che proprio non capiamo. Chi, ad esempio, andrà al ristorante, entrerà in un ambiente pulito, nel quale verranno fatte rispettare le distanze. Nonostante ciò dovremo rimanere chiusi ancora un altro mese abbondante. Invece sui treni e sugli autobus si creeranno inevitabilmente situazioni di promiscuità tra chi li usa per andare al lavoro. Anche i supermercati sono aperti con la gente che passa tra gli scaffali, tocca merci passate di mano in mano nella filiera. Il pericolo di contagio quindi dove sta? Vorremmo che tutte le categorie venissero trattate con la stessa considerazione. Ricordo inoltre che i pubblici esercizi sono funzionali al turismo che è una delle voci principali dell'economia del Paese. Ci si rende conto che è uno dei comparti in maggiore sofferenza? Ad oggi abbiamo ricevuto solo vaghe promesse. Nessuna certezza dal punto di vista economico: la cassa integrazione, ad esempio, non è ancora stata pagata».

GLI HOTEL

Il senso di incertezza regna anche tra gli albergatori, come spiega il presidente di Federalberghi Belluno Walter De Cassan: «Per noi l'annuncio del presidente del consiglio non dice praticamente nulla. È ora invece che il governo si muova concretamente anche a favore degli alberghi. Adesso servono i fatti. Gli alberghi non sono stati chiusi per decreto, ma poco conta perché l'attività si è comunque fermata a causa della mancanza di clienti. Così siamo in grave sofferenza dopo 2 mesi di chiusura forzata con previsioni non certo belle sulla prossima estate. Non potremo influire direttamente sugli arrivi degli stranieri: ogni stato deciderà quando lasciare viaggiare i cittadini e magari indirizzerà i flussi come sta accadendo con l'asse tra Germania Austria e Croazia. Molti italiani, poi, avranno poche ferie poiché le hanno utilizzate nelle ultime settimane. I principali interventi che ci auspichiamo dalle istituzioni si muovano su 3 direzioni: togliere le imposte per l'anno 2020, concedere contributi a fondo perduto per la liquidità e attuare una massiccia campagna di promozione per recuperare gli arrivi dall'estero».

Andrea Ciprian

