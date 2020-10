LA DELUSIONE

BELLUNO Ai locali pubblici è stato imposto un nuovo orario obbligatorio, che potrà andare soltanto dalle 5 del mattino alle 18, escludendo totalmente quindi il servizio serale. Questa decisione, pensata per cercare di ridurre gli eventuali assembramenti soprattutto nelle ore di maggior libertà (quelle serali), arriva però come un durissimo colpo per i ristoratori, come confermato da Rossana Roma in De Prà, del famoso ristorante stellato Dolada e presidente provinciale Fipe: «Gli effetti di questo nuovo decreto sono disastrosi. Per un locale gli introiti veri arrivano la sera, a pranzo è ormai da anni che la cultura generale si è spostata verso un più rapido mordi e fuggi: mantenere solamente questo turno non è sostenibile». Un nuovo regolamento che finisce fortemente sotto accusa: «La fase oraria specificata non ha senso ha proseguito De Prà un locale solitamente apre alle 12.30 e chiude alle 16, per poi riaprire alle 18 e continuare fino a notte inoltrata. Dalle 5 alle 18 i clienti saranno pochissimi, questi orari sono pensati per una ristorazione da Autogrill, non per un ristorante».

IL RISCHIO

Già da maggio/giugno (con la fine del lockdown) tutti i locali avevano dovuto adeguarsi a uno stretto nuovo regolamento, diminuendo i coperti per rispettare correttamente il distanziamento sociale, con un conseguente notevole calo dei ricavi. Diverse attività si erano già viste costrette a chiudere, un'eventualità adesso tutt'altro da escludere secondo Rossana De Prà: «Il pericolo che molte strutture possano decidere di non aprire affatto con queste condizioni è reale. La questione è molto semplice: se la situazione rimane quella attuale, i costi superano di gran lunga gli incassi che si possono ottenere con il solo servizio del pranzo, dunque rimanere aperti non ha senso in quanto si andrebbe in perdita». La situazione si profila dunque molto complicata per il settore della ristorazione, costretto suo malgrado a fare i conti con un nuovo regolamento che mette alle corde i locali: «Questo nuovo provvedimento avrà un impatto molto negativo, le preoccupazioni di gestione generale sono comprensibili, ma chi ha stabilito questo orario non ha minimamente preso in considerazione i bisogni delle aziende».

LE ALTRE CATEGORIE

Tirano un sospiro di sollievo invece parrucchieri ed estetisti, ai quali sarà permesso di rimanere aperti fintanto che vengano rispettati i protocolli. Una distinzione che gli addetti ai lavori speravano fosse estesa anche agli altri settori: «Ci aspettavamo che il governo, con la stessa logica, lasciasse aperti anche bar, ristoranti e palestre ha affermato Claudia Scarzanella, presidente Confartigianato Belluno - distinguendo solamente tra chi è ligio alle regole e chi no». Premiate dunque alcune attività, a cui viene momentaneamente confermata la fiducia e permessa l'apertura: «Il senso di responsabilità di ognuno è fondamentale. E fortunatamente anche il governo lo riconosce, lasciando lavorare parrucchieri ed estetisti che si sono adeguati a tutte le misure previste. Come Confartigianato Belluno - sottolinea Scarzanella - avevamo sostenuto una grande battaglia la primavera scorsa per consentire a queste attività di riaprire». Meno fortunati invece centri fitness, palestre e piscine, la cui chiusura viene nuovamente confermata nonostante lo strettissimo rispetto dei regolamenti:«Il protocollo per il settore fitness è seguito al 100%, evidentemente basta che qualche struttura non si sia adeguata per vanificare tutti gli sforzi fatti».

Pietro Alpago Novello

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA