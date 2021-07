Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA DECISIONEBELLUNO Via libera al progetto definitivo esecutivo per il secondo stralcio del consolidamento allo Spes Arena. Per ora l'operazione si fermerà però qui, perchè i 150 mila euro per poter effettuare i lavori non ci sono. Il progetto già approvato, tuttavia, permetterà all'amministrazione di essere pronta a partecipare ad eventuali prossimi bandi. Nella seconda parte si prevedono rinforzi alle scale esterne, alle pareti e alle...