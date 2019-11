LA DECISIONE BELLUNO Un atto dovuto ma non per questo scontato. Vaia rimane un'emergenza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DECISIONEBELLUNO Un atto dovuto ma non per questo scontato. Vaia rimane un'emergenza anche per i prossimi dodici mesi: a dirlo è stato ieri il dipartimento della Protezione civile nazionale che ha firmato il provvedimento. Un atto atteso che permette a tutti di tirare un sospiro di sollievo e di continuare a gestire i cantieri con la procedura d'emergenza. Soddisfazione tra i parlamentari bellunesi e giù fino ai sindaci passando ovviamente per la RegioneCOSA SUCCEDEIn sostanza la proroga dell'ordinanza conferma la figura del commissario...