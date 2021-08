Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA DECISIONEBELLUNO Sospesi i primi due medici contrari al vaccino anti-covid. Rimarranno a casa, senza retribuzione, fino al 31 dicembre o fino a quando non decideranno di vaccinarsi. I dialoghi messi in campo dall'azienda sanitaria non sono serviti a nulla. Così, vista l'impossibilità di collocarli in una attività che non preveda il contatto diretto con il pubblico (e per un medico è molto difficile), l'Ulss Dolomiti ha dato seguito a...