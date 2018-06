CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DECISIONEBELLUNO Non è propriamente un togliersi il pane di bocca. Ma un togliersi 3mila euro al mese di tasca sì. Un gesto che farà risparmiare gli italiani. Un gesto targato Federico D'Incà. Il deputato bellunese del Movimento 5 Stelle ha deciso di dire «no» all'indennità di carica che gli spetta in quanto Questore della Camera. Una rinuncia che suona di dieta per le casse dello Stato. Come chi dice «no» al dessert a fine pasto.LA RINUNCIAIl gesto di D'Incà vale in tutto 187mila euro. Questa la cifra che il deputato bellunese...