LA CRITICA

BELLUNO Viabilità e mobilità ferme agli anni 90. Il consigliere Fabio Rufus Bristot vuole una città al passo coi tempi, moderna, fruibile, vivibile. Un «assetto futuro e futuribile e invece abbiamo un'amministrazione ferma a idee di trent'anni fa, idee nemmeno sue e lontane dall'essere realizzate». Bristot non si limita a lamentarsi. Propone una soluzione precisa e lancia l'idea di prendere in considerazione il Piano territoriale di coordinamento provinciale. «Dispiace constatare come Belluno sia una città ferma a fine degli anni 90 sul tema viabilità e mobilità, il cui maggior vanto è aver fatto una striscia gialla lungo la panoramica dice con sarcasmo e amarezza il consigliere che l'anno scorso ha lasciato la maggioranza per confluire nel Gruppo Misto . Una città china su se stessa, che su uno dei temi più strategici ha rinunciato a pensare preferendo il minimalismo». Per Bristot la situazione è allarmante. «Una città che non realizza da anni un'opera legata alla viabilità e alla mobilità, una città che non riesce neppure a manutenere l'esistente (come i ponti). Una città prosegue con l'anafora - che non riesce neppure a togliere i bidoni d'acqua dagli incroci (via Prade, via Montegrappa, Anconetta, Visome, piazzale Marconi)». Per il consigliere «è urgente aprire il dibattito con gli strumenti che già esistono (come il Ptcp) e che aspettano, fin da ora, decisioni a livello comunale e non parole ben articolate che il sindaco Massaro utilizza a profusione». Di situazioni concrete su cui partire, Bristot ne elenca a iosa: dal Fio2 (e non semplicemente la bretella del bar Cucciolo), la definizione del ponte Bailey «dal momento che da due anni, siamo fermi all'affidamento dell'incarico delle analisi per la progettazione». C'è poi il ponte di San Pietro in Campo e poi la viabilità da ripensare, «a partire da Cavarzano con via Andrea di Foro, via Tilmann, via Francesco Pellegrini, ma Mussoi, la Veneggia e via discorrendo. Basta dire che non è più tempo delle grandi opere, riprendiamo in mano il problema e risolviamolo». Che dire, poi, della sperimentazione di piazza Duomo? «Da 7 anni si sperimenta, ma ormai è chiaro che c'è una decisione di non decidere. Parliamo della piazza più bella della città che va liberata dalle autoi. Riportiamole piuttosto in piazza dei Martiri. E lo dice uno che ha ricevuto sputi per averla resa, con l'amministrazione Fistarol, pedonabile. Restituiamo decoro a piazza Duomo».

Federica Fant

© RIPRODUZIONE RISERVATA