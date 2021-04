Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CONVENZIONEBELLUNO Rinnovata la convezione tra Comune di Belluno e Ulss 1 Dolomiti per la lotta al contenimento dei topi in città. Ma le misure standard finora messe in atto forse non basteranno e già si guarda alla possibilità di azioni straordinarie. Insomma, i cittadini non si sbagliavano: con la pandemia la presenza dei ratti nelle aree urbane si è fatta più frequente e forse non basterà aver cambiato i cestini dei rifiuti per...