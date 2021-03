Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CONTROVERSIABELLUNO Con un'articolata sentenza depositata il 18 marzo 2021, il Giudice di pace di Belluno ha accolto il ricorso presentato da un automobilista bellunese avverso la multa comminata dalle autorità locali per essere stato alla guida di un'auto immatricolata in Germania pur risultando iscritto all'anagrafe italiana da più di 60 giorni. Il ricorso è stato supportato finanziariamente da Uniteis (che da anni si batte per i...