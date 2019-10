La comunità ucraina celebra i 15 anni nella diocesi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

È stato celebrato sabato scorso l'anniversario dei 15 anni di presenza della comunità ucraina nella diocesi di Belluno-Feltre, una delle 146 in Italia. A guidarla è padre Yuriy Khodan, uno dei 64 sacerdoti ucraini che ormai vivono in maniera stabile nel nostro Paese. La festa si è svolta nella chiesa di Loreto, con una messa concelebrata da Dionisio Lahovic, visitatore apostolico degli Ucraini in Italia, e dal vescovo Renato Marangoni. Una celebrazione dal sapore antico, in rito bizantino. In Italia gli ucraini sono presenti dal 1996 e il...