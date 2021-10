Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA COMUNITÀBORGO VALBELLUNA «Siamo tutti preoccupati per le sorti di Ideal Standard: io, lì dentro, ho i miei nipoti». Don Egidio, parroco di Trichiana, riassume in poche parole il clima che si respira in paese da quando la proprietà ha comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico di voler chiudere lo stabilimento. Un dramma per tutti ma in particolar modo per le 450 persone che in quell'azienda ci lavorano. «Sono famiglie continua...