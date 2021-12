IL FINANZIAMENTO

BELLUNO Arrivano le telecamere in via Matteotti e in via Mezzaterra: così, con due nuovi dispositivi di ultima generazione, l'amministrazione Massaro risponde agli atti vandalici e alle risse degli ultimi mesi. Anche Ponte nelle Alpi va nella stessa direzione, ampliando i punti sotto il controllo speciale degli occhi elettronici. Dalle parole ai fatti, insomma. L'ultimo bando regionale destinato alla sicurezza in città ha fruttato al comune capoluogo l'aggiunta di un ulteriore tassello, da inserire nella rete della videosorveglianza. La necessità di ampliare i punti controllati è andata di pari passo con la partecipazione al bando 2021 emesso dalla Regione Veneto in materia di sicurezza urbana e polizia, un appuntamento ormai fisso per l'amministrazione comunale che vi partecipa sempre portando a casa ogni volta fondi utili.

IN CITTÀ

Le zone da inserire nella rete, quelle, sono state decise nell'ambito del tavolo in Prefettura sull'ordine pubblico e la sicurezza e sulla base, naturalmente, dei fatti di cronaca degli ultimi mesi. Perché se in via Sottocastello tutto quanto era possibile fare è stato attuato, gli eventi della scorsa estate hanno reso evidente come altri punti del centro storico abbiano bisogno di un controllo in più. In via Matteotti, ci si ricorda, si sono verificate risse, schiamazzi notturni e urla sono frequenti, mentre in via Mezzaterra il problema si verifica da anni sopratutto nei fine settimana, quando in certi angoli più nascosti il popolo della notte trova riparo per bere e espletare i propri bisogni. In particolare, le telecamere saranno installate in via Matteotti all'angolo tra via Loreto e via Garibaldi e in via Mezzaterra all'angolo con via Brustolon. A occuparsi della fornitura e della messa in loco sarà la ditta S.T.T. Servizi Telematici Telefonici Srl di Monza della Brianza, la stessa che ha già provveduto ad effettuare le altre installazioni in uso e che annualmente si occupa della manutenzione degli impianti, il tutto per un importo complessivo di 15.229 euro, iva al 22% e oneri per la sicurezza compresi.

A PONTE NELLE ALPI

Anche Ponte nelle Alpi, si diceva, potenzia la sua rete sul territorio. L'impianto sarà rinnovato e integrato con nuove telecamere, andando incontro così alle segnalazioni dei cittadini e alle richieste di maggiori controlli rispetto ad alcune aree del territorio. In particolare, si prevedono quattro novità: l'installazione degli occhi elettronici al Parco Ex Casa Rossa Alessandro Mares, per monitorare l'area verde e l'edificio comunale in cui ha sede la Pro loco, in Piazza della Poesia per vigilare sull'area della biblioteca e sull'accesso alla scuola adiacente, lungo via Mangiarotti, nel centro abitato di Polpet, per rilevare il transito dei veicoli e infine a Cadola, all'uscita dell'autostrada, grazie ai fondi del Consorzio Bim. Non solo, è in fase si programmazione un intervento orientato a migliorare il monitoraggio dell'area che, dalla Statale di Alemagna, porta all'Oltrerai. Insomma, un potenziamento della rete che andrà di pari passo ad un miglioramento della tecnologia esistente. Così, oltre al posizionamento di nuovi dispositivi, si procederà anche alla sostituzione della piattaforma gestionale, attraverso un duplice intervento dal punto di vista software e hardware: nuovi server si interfacceranno quindi al sistema con caratteristiche idonee a supportare i requisiti che richiedono le piattaforme di ultima generazione. Il Comando di Polizia locale, infine, sta pensando a un progetto futuro per l'implementazione della videosorveglianza anche in altre zone del territorio, al momento difficilmente raggiungibili anche a causa di un debole supporto infrastrutturale tecnologico. Si vedrà. L'adeguamento si è reso necessario per soddisfare le nuove prescrizioni del Gdpr (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), ma allo stesso tempo permetterà di migliorare le prestazioni offerte.

Alessia Trentin

