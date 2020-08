VANDALISMI

BELLUNO Prima domenica di agosto e la città di Belluno non si è presentata bene alle 8 del mattino, quando alcuni residenti andando a prendere un caffè hanno trovato scenari sconsolanti, in termini di decoro urbano. Il tragitto che da piazza delle Erbe, attraversando la piazza per arrivare al sottopasso della stazione di Belluno, era a dir poco imbarazzante.

BICCHIERI NELLE FIORIERE

«In via Psaro racconta un residente ho incrociato un anziano signore che, appoggiandosi sull'ombrello, si è messo a raccogliere e buttare nei cestini tutte le immondizie disseminate lungo strada». Bottiglie e lattine di birra lasciate per terra o davanti alle finestre di abitazioni, sugli ingressi dei negozi sotto ai portici. Mucchietti di mozziconi di sigarette abbandonati, bicchieri di plastica piantati nei vasi dei fiori. Sotto l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Belluno sono stati lasciati contenitori di birra in vetro, poco più in là sul porfido di via Mezzaterra erano ben visibili i resti di una cena take away con posate in plastica e piatti depositati alla rinfusa per terra.

LA RABBIA DELLA GENTE

Scendendo verso Borgo Piave vassoi usati di carta, mascherine a terra, tovaglioli e lattine non facevano un belvedere. Anzi. Nella fermata dell'autobus davanti alla fermata di Borgo Piave dei ragazzi, sabato sera, hanno fatto festa, lasciando immondizie e sporcizia nel piccolo locale. «Non si può andare avanti così, delle due l'una riferisce una signora o si prevede la pulizia anche domenica presto o si effettuano controlli anche nelle serate».

LO SCONTRO IN COMUNE

Il consigliere comunale Francesco Pingitore (Patto Belluno Dolomiti) chiede all'amministrazione di intervenire una volta per tutte. «Sono un paio d'anni che chiedo, insieme anche al consigliere Raffele Addamiano, di dedicare e concentrare gli sforzi sul contrasto del degrado e di spendere energie sul decoro urbano afferma Pingitore -. Il comune non trova la medicina giusta, ma le fotografie dei cittadini parlano da sole. Questo dossier di due cittadini che hanno passeggiato questa mattina parla da solo. Si fanno riunioni, commissioni e consigli comunali, ma non cambia nulla. Siamo stufi di essere presi in giro».

NESSUN CONTROLLO

«Sui writer - prosegue Pingitore - non c'è controllo, su chi fa festa e lascia bottiglie, lattine e sporcizia, nemmeno. Bisogna avere il coraggio di mettere al lavoro vigili urbani, nonni vigile e volontari e farli girare. A queste foto è giusto dargli una lettura per trovare una soluzione al problema. Bene che Bellunum ci abbia comunicato che la città avrà i cestini nuovi, in cui inserire anche mozziconi, bottiglie e ciunghe. Ma i controlli non fatti in modo capillare. Su Borgo Piave serve intervenire, è un gioiello quel quartiere».

Un'impennata del degrado dovuta anche alla chiusura delle discoteche dove i giovani, solitamente si ritrovano il sabato sera. Così la città diventa il grande spazio dove tutto è concesso, dove dare sfogo ad una voglia di evasione giocata tutta sulla maleducazione.

Federica Fant

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA