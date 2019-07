La città ha perso tanti posti letto ma la bicicletta riporta energie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Negli ultimi dieci anni Belluno ha perso 4 alberghi, 400 posti letto in tutto». Ma la buona notizia, ed è sempre il direttore della Dmo Giuliano Vantaggi a darla, è che durante la settimana le strutture registrano l'80% di occupazione. Insomma, il passato è passato ma oggi è tempo di guardare avanti. L'importante è essere preparati. L'esperto di marketing e di turismo l'ha ribadito e l'ha spiegato lungamente venerdì, nell'intervento in occasione del work shop di Apindustria Servizi Srl Ciclability. In un momento in cui il Bellunese ha...